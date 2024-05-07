Политическое интервью Последнего Императора.

Федор Емельяненко в рамках визита в Казахстан дал интервью YouTube-каналу «Время покажет» (перевод с казахского). Канал — с уклоном в политическую тематику, поэтому вопросы Федору задавались соответствующие. Последний Император рассказал свое мнение о конфликте с Украиной, вспомнил, когда всплакнул в последний раз, и объяснил, чем Александр Карелин лучше Майка Тайсона.

В какую страну переехал бы

— Я бы никуда не поехал из России, я люблю свою родину. И даже переживать какие-то тяжелые времена, которые у нас были и будут еще, я бы хотел разделить их со своей страной. Но если вдруг случится какой-то форс-мажор, который заставит меня покинуть родину, это, наверное, Сербия. В Сербии я чувствую себя как на родине. Почему? Потому что это православная страна в первую очередь. Во-вторых, потому что это многострадальная страна, многострадальный народ. Но хотя если в России будет плохо, то в Сербии, наверное, будет еще хуже (Смеется.). Потому что это маленькая страна, которую все постоянно стараются обидеть.

О Харитонове

— С Сергеем [отношения] никак. Уже давно. Да, я его приглашал к себе, мы тренировались вместе. Он жил у меня, ел, спал. Жена моя готовила, мама моя готовила, все было. Он жил у меня в квартире. Забыл ли он? Это уже не ко мне вопрос, наверное. Это к Сергею вопрос.

Когда в последний раз плакал

— Я могу плакать, когда я один (Смеется.). А вообще слезы последний раз у меня навернулись, когда я смотрел, как мои дочери занимаются художественной гимнастикой. И вот, когда они выступали, я чувствую, у меня слезы навернулись просто. Не знаю, как это объяснить, но я прошел весь этот жизненный спортивный путь с самого низа... Они уже несколько лет занимаются гимнастикой, и, когда они выступают, я уже понимаю, что они что-то умеют, чего-то добиваются. Мне как отцу это очень радостно, плюс еще, наверное, с возрастом становлюсь все более сентиментальный — у меня наворачиваются слезы.

О конфликте с Украиной

— Мы воюем не с братскими народами, а с фашистами, националистами. А братский народ мы поддерживаем. Для любого православного человека, верующего — это большая трагедия, что сейчас происходит на Украине, что сейчас происходит между нашими народами. Я хожу в храм, и на каждой литургии каждое воскресенье мы читаем молитвы о том, чтобы прекратилась СВО (формулировка изменена по требованию законодательства РФ. — Прим. «СЭ»), чтобы у народа украинского спала эта пелена с глаз, чтобы прекратился раскол в вере нашей православной. Мы с большой болью переживаем это.

Мировое сообщество раскололось, большая часть его в данный момент против России. Не потому, что Украина , — тут же много факторов. То, что мы не пускаем к себе гендерный этот раскол, что мы не поддерживаем гендерные извращения эти. Мне очень понравился ответ Василия Уткина. Есть Гордон (украинский журналист Дмитрий Гордон, в России признан иноагентом и внесен в список экстремистов. — Прим. «СЭ»), такой неприятный тип, это мое личное отношение. Вот он ему очень хорошо ответил.

Федор Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ»

О желании спортсменов в СНГ идти в депутаты

— Главное, чтобы спортсмен оставался человеком. Не только спортсмен, но и политик. Чтобы не разменивался, не продавал свою совесть, не становился ячейкой по осваиванию бюджета, а оставался человеком, занимая любую должность.

— Почему в западных странах спортсмены до конца жизни остаются спортсменами, а в странах СНГ становятся депутатами и чиновниками? Призывают голосовать за партию, за президента — почему так? Я, допустим, имею в виду Мухаммеда Али, Тайсона — они просто спортсмены же. А у нас сразу депутатами. Допустим, Александра Карелин, Бувайсар Сайтиев.

— Вы, наверное, плохо изучали жизнь этих людей, которых назвали. Тот же Мухаммед Али. Ну, зачем так говорите? Он шел против власти, где-то в религию он вдавался. Не то что пропагандировал... Но двигался в этом направлении. Поэтому вы зря так говорите. Он не служил в армии, он пошел против. Он выступал в политических движениях, поэтому не надо так говорить.

А скажите мне, что лучше, пойти, как Александр Карелин в Государственную думу и отстаивать там... права свои. Ну, там спортсменов, людей. Он из Новосибирска — вот он отстаивает своих людей. Тех людей, которые верят в него и проголосовали за него. Он не глупый человек, он закончил... полковник или генерал уже налоговой полиции. Или как Майк Тайсон? Сейчас он засаживает поля анашой, да? Движется в этом бизнесе. Что кажется вам лучше? Да, это сейчас законно. С недавних пор это законно. Когда-то за это сажали, тоже не так давно, а сейчас приняли закон, и стало это легально.

Мое мнение, что если человек выделяется и может в хорошем смысле этого слова повлиять на судьбы других людей и идет в политику ради этого, то, наверное, это правильно. Если он идет не осваивать бюджет, не набивать себе карманы, не расти по лестнице карьерной, а идет именно ради того, что люди за него голосуют, люди отдают ему свое доверие.

Федор Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Должен ли спортсмен выражать мнение о политике

— Я не занимаю ту должность, чтобы выражать свое какое-то мнение. Мое мнение — это мое мнение, и оно останется при мне. Я не считаю, что человек имеет право выражать свое... не то что бы мнение... У нас сейчас принято говорить: «Я! Это мое мнение, и ты должен уважать его!» Я абсолютно не должен уважать чье-то мнение, если оно расходится с заповедями Божьими, если расходится с моим внутренним миром.

Я спортсмен. Если я буду депутатом, тогда да, это другое. Я обязан буду иметь свое мнение, и если так приходить, давать интервью, то, наверное, я должен буду что-то говорить. А сейчас я спортсмен.

— В будущем будете депутатом?

— Не думаю. Надеюсь, что меня Господь убережет от этого.