Вадим Немков: «Из-за весогонки садилось зрение, кровь становилась как желе»

Немков признался, что во время весогонки у него село зрение

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (17-2) в интервью «СЭ» рассказал, что ему тяжело удавалось гонять вес в лимит полутяжелого дивизиона.

«102 килограмма — это оптимальный вес, — сказал Немков «СЭ». — У меня вес уходил просто шикарно. У меня начинался экшен после 102 килограммов, после сотки, это вообще просто пекло какое-то, вообще никогда не хочется возвращаться к этому, потому что, во-первых, у тебя слабость, недомогание идет, ближе к взвешиванию вообще зрение садится, мне кажется. Голос садится, зрение. Я не знаю, что у меня с внутренними органами было, когда кровь становилась как желе».

Немков дебютирует в тяжелом весе в бою против победителя Гран-при PFL в тяжелом весе в 2021 году Бруно Каппелоззы (15-6). Поединок состоится 24 февраля на совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.