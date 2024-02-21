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21 февраля, 11:05

Немков — о желании Федора подраться с Нганну: «Федор хочет от души помахаться»

Немков отреагировал на желание Федора Емельяненко подраться с Нганну
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (17-2) в интервью «СЭ» отреагировал на желание Федора Емельяненко (40-7) подраться с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-1).

«Федор всегда дрался с топами. Даже сейчас он говорит, что хочет драться с Нганну. Это говорит о том, что он не хочет проходных боев, просто выйти, заработать денег и пойти отдыхать. Он хочет выйти и проверить себя в очередной раз, подраться и от души помахаться», — отметил Немков.

Немков дебютирует в тяжелом весе в бою против победителя Гран-при PFL в тяжелом весе в 2021 году Бруно Каппелоззы (15-6). Поединок состоится 24 февраля на совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Вадим Немков
Федор Емельяненко
Франсис Нганну
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