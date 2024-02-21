Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (17-2) заявил, что он хочет открыть для себя новые вызовы.

«Главная причина [ухода из полутяжелого веса] в том, что я доказал себе, что я один из лучших в полутяжелом весе. Я побил всех в этом дивизионе. Я зачистил его. С некоторыми бойцами я даже дрался дважды. Так что я хочу новых вызовов. Я по-прежнему придерживаюсь диеты, понимаете? Я не становлюсь тяжелым или толстым. Но мне не нужно концентрироваться на снижении веса, что немного проще. Я вообще об этом не думаю, так что мне определенно легче», — приводит слова Немкова MMA News.

Немков дебютирует в тяжелом весе в бою против победителя Гран-при PFL в тяжелом весе в 2021 году Бруно Каппелоззы (15-6). Поединок состоится 24 февраля на совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.