Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (17-2) в интервью «СЭ» прокомментировал слова Сергея Харитонова (34-8), который категорично отнесся к идее боя между Федором Емельяненко (40-7) и экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-1).

— Сергей Харитонов заявил, что [желание Емельяненко подраться с Нганну] это пиар. В его желании он видит одно — это получить «по кукушке и заработать денег». Можешь понять его слова?

— Сергей Харитонов такими выражениями как раз сам и пиарится за счет имени Федора. Он часто говорит про всех. Его давно что-то не было слышно, а одно время он часто выступал: и того, и того [критикует]. Какие-то советы [дает], замечания.

— В частности, Петру Яну.

— Я думаю, не ему давать советы, он не является каким-то идолом, примером. Если бы он в своем возрасте сейчас выходил и всех вырубал, бил бы не тех, кого он бьет на всяких непонятных турнирах, а выходил бы сам с Нганну, с [Райаном] Бэйдером, тогда базара ноль. А тут еще какие-то советы дает, не факт, что их надо слушать. А когда он выходит, непонятно кого бьет и дает какие-то советы... Может, он уже сам получил по кукушке и поэтому что попало несет.

Немков дебютирует в тяжелом весе в бою против победителя Гран-при PFL в тяжелом весе в 2021 году Бруно Каппелоззы (15-6). Поединок состоится 24 февраля на совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.