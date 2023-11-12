Усман Нурмагомедов проведет следующий бой летом 2024 года

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов проведет следующий бой летом 2024 года.

«Усман вернется уже после Рамадана. Летом», — цитирует ТАСС менеджера бойца Ризвана Магомедова.

Ранее стало известно, что действующий чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест. Спортсмен сдал положительный анализ на неизвестное вещество и его бой с Брентом Примусом (12-3), который состоялся 7 октября на Bellator 300 и завершился победой россиянина единогласным решением судей, признан несостоявшимся. Усман дисквалифицирован на шесть месяцев.

Брат Хабиба дисквалифирован после проверки на допинг. Но титул Bellator у него отбирать не стали