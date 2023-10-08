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Сегодня, 11:02

Усман Нурмагомедов получил 150 тысяч долларов по итогам Bellator 300

Давид Хачатрян
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После окончания турнира Bellator 300 Атлетическая комиссия штата Калифорния предоставила MMA Fighting отчет о зарплатах участников турнира. Чемпионка женского полулегкого веса Bellator Крис Сайборг (27-2) стала самым высокооплачиваемым бойцом по итогам турнира, заработав в общей сложности 300 тысяч долларов. Ниже представлены зарплаты бойцов Bellator 300.

Крис Сайборг — 300 тысяч долларов;

Усман Нурмагомедов — 150 тысяч долларов;

Брент Примус — 150 тысяч долларов;

Кэт Зингано — 150 тысяч долларов;

Лиз Кармуш — 150 тысяч долларов;

Илима-Лей Макфарлейн — 150 тысяч долларов;

Довлетджан Ягшимурадов — 100 тысяч долларов;

Каи Камака — 76 тысяч долларов;

Дэвион Франклин — 75 тысяч долларов;

Мухамед Берхамов — 66 тысяч долларов;

Лиа Маккорт — 60 тысяч долларов;

Серджио Коссио — 60 тысяч долларов;

Слим Трабелси — 60 тысяч долларов;

Грант Нил — 60 тысяч долларов;

Джена Бишоп — 56 тысяч долларов;

Генри Корралес — 50 тысяч долларов;

Ромеро Коттон — 50 тысяч долларов;

Сара Макманн — 30 тысяч долларов;

Мацей Ружаньски — 23 тысячи долларов;

Илара Джоанн — 23 тысячи долларов;

Херман Террадо — 22 тысячи долларов;

Джош Хукит — 10 тысяч долларов;

Джесси Робертс — 12 тысяч долларов;

Бобби Серонио III — 8 тысяч долларов;

Спенсер Смит — 5 тысяч долларов;

Альберто Гарсия — 2 тысячи долларов.

Турнир Bellator 300 состоялся 7 октября в Сан-Диего, США.

Брент Примус
Довлетджан Ягшимурадов
Крис Сайборг
Кэт Зингано
Лиз Кармуш
Мухамед Берхамов
Усман Нурмагомедов
ММА
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