Усман Нурмагомедов получил 150 тысяч долларов по итогам Bellator 300
После окончания турнира Bellator 300 Атлетическая комиссия штата Калифорния предоставила MMA Fighting отчет о зарплатах участников турнира. Чемпионка женского полулегкого веса Bellator Крис Сайборг (27-2) стала самым высокооплачиваемым бойцом по итогам турнира, заработав в общей сложности 300 тысяч долларов. Ниже представлены зарплаты бойцов Bellator 300.
Крис Сайборг — 300 тысяч долларов;
Усман Нурмагомедов — 150 тысяч долларов;
Брент Примус — 150 тысяч долларов;
Кэт Зингано — 150 тысяч долларов;
Лиз Кармуш — 150 тысяч долларов;
Илима-Лей Макфарлейн — 150 тысяч долларов;
Довлетджан Ягшимурадов — 100 тысяч долларов;
Каи Камака — 76 тысяч долларов;
Дэвион Франклин — 75 тысяч долларов;
Мухамед Берхамов — 66 тысяч долларов;
Лиа Маккорт — 60 тысяч долларов;
Серджио Коссио — 60 тысяч долларов;
Слим Трабелси — 60 тысяч долларов;
Грант Нил — 60 тысяч долларов;
Джена Бишоп — 56 тысяч долларов;
Генри Корралес — 50 тысяч долларов;
Ромеро Коттон — 50 тысяч долларов;
Сара Макманн — 30 тысяч долларов;
Мацей Ружаньски — 23 тысячи долларов;
Илара Джоанн — 23 тысячи долларов;
Херман Террадо — 22 тысячи долларов;
Джош Хукит — 10 тысяч долларов;
Джесси Робертс — 12 тысяч долларов;
Бобби Серонио III — 8 тысяч долларов;
Спенсер Смит — 5 тысяч долларов;
Альберто Гарсия — 2 тысячи долларов.
Турнир Bellator 300 состоялся 7 октября в Сан-Диего, США.