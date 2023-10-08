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Сегодня, 14:22

Глава Bellator назвал два лучших боя, которые когда-либо видел

Давид Хачатрян
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Скотт Кокер, глава Bellator, заявил, что два его любимых боя были с участием Ника Диаса (26-10).

«На ум мне приходят два боя, которые я могу назвать величайшими. Первый — это бой Ника Диаса на Pride в Лас-Вегасе [против Таканори Гоми], второй — это бой Ника Диаса против Пола Дейли (43-18) [на Strikeforce в 2011 году]. Это два моих любимых боя», — сказал Кокер на пресс-конференции Bellator.

Диас выиграл у Таканори Гоми (36-15) гогоплатой во втором раунде. Позже бой был признан несостоявшимся из-за положительного теста на марихуану у Диаса. Диас победил Дейли техническим нокаутом в первом раунде.

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