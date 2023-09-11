У Хасана Магомедшарипова сменился соперник на Bellator 299

22-летний перспективный российский боец Bellator Хасан Магомедшарипов (8-0) должен был подраться против уроженца Уэльса Мартина Макдоны (12-7), однако по неизвестным причинам его заменит поляк Петр Недзельский (17-6), сообщает MMA Junkie.

Поединок состоится 23 сентября на Bellator 299 в Дублине, Ирландия.

Магомедшарипов в прошлом бою нокаутировал Рафаэля Хадсона (6-6) техническим нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся 25 февраля на Bellator 291 в Дублине, Ирландия.

Недзельский идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Ив Ланду (19-9) единогласным решением судей. Поединок состоялся 12 мая на Bellator 296 в Париже, Франция.