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Виталий Минаков ведет переговоры с ACA: «Хотелось бы до конца года стартануть»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков (22-2) заявил о готовности провести бой до конца года.

«Последний год потихоньку вкатываюсь и считаю, что нахожусь в той форме, в которой можно начинать полноценную подготовку, — сказал россиянин в интервью Игорю Лазорину. — Я не на пике формы, но в тех кондициях, с которых можно начинать хорошую работу.

С Bellator контракт есть, остается три боя, но есть сложность с выездом из России — нет американской визы, и пока не вижу в обозримом будущем перспективы ее получить. Есть потенциальная возможность выступления в Европе, но почему организация не предлагает мне бои в европейских турнирах, я пока не знаю.

Насколько я знаю со слов менеджера Ризвана Магомедова, по договоренности с организацией можно выступать в других лигах. У нас был частный разговор с представителями ACA, где было озвучено предложение зайти в этом сезоне в Гран-при, но предложение было сделано поздно, за месяц до старта Гран-при, и у меня на тот момент не было четкого понимания, будет ли возможность выступить в Bellator. Сейчас мои представители ведут переговоры с ACA и другими организациями, и я готов обсуждать предложения. Хотелось бы до конца года где-то стартануть».

Минаков в прошлом бою проиграл Саиду Соума (8-5) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 23 октября 2021-го на Bellator 269 в Москве.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ka6YUvIMj0g
Bellator (Беллатор)
Виталий Минаков
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