Токов заявил, что Немков способен нокаутировать Каппелоццу когда угодно

Бывший претендент на титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов рассказал, чего ждет от дебютного поединка в тяжелом весе россиянина Вадима Немкова с бразильцем Бруно Каппелоццей.

«Вадим в хорошей форме: у него высокая скорость, тяжелый удар. Он способен нокаутировать Каппелоццу когда угодно — хоть в самом начале, хоть на пятой минуте. На мой взгляд, он превосходит Бруно во всех аспектах. Верю и надеюсь, что Немков выиграет и хорошо зарекомендует себя в тяжёлом дивизионе. Ему по силам стать чемпионом в этом весе», — заявил Токов RT.