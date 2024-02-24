Токов поделился мнением о реванше с Исмаиловым

Бывший претендент на титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов поделился мнением по поводу реванша с Магомедом Исмаиловым.

«Это очень любопытно, медийно. Думаю, в России он вызовет огромный ажиотаж, множество людей будет наблюдать за ним. Да еще и я наконец смогу войти в клетку. Крутой поединок, возможность выступить перед родными болельщиками», — цитирует Токова RT.