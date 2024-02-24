Токов поделился мнением о реванше с Исмаиловым
Бывший претендент на титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов поделился мнением по поводу реванша с Магомедом Исмаиловым.
«Это очень любопытно, медийно. Думаю, в России он вызовет огромный ажиотаж, множество людей будет наблюдать за ним. Да еще и я наконец смогу войти в клетку. Крутой поединок, возможность выступить перед родными болельщиками», — цитирует Токова RT.
Поединок между Токовым и Исмаиловым пройдет 9 марта на турнире ACA 172 в Москве. На счету Токова 29 побед и 3 поражения. В активе Исмаилова 18 побед, 3 поражения и 1 ничья.
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