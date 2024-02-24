Токов вспомнил, как проводил четыре поединка за год

Бывший претендент на титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов вспомнил, как проводил четыре поединка за год в 2015 году.

«Для меня год завершался сражением с Эй Джей Мэттьюсом на RIZIN. Было нормально, никаких сложностей не почувствовал. А вначале провел три боя за три месяца — вот это было тяжеловато: постоянные весогонки, необходимость держать себя в тонусе и отсутствие возможности развиваться. Когда дерешься в таком ритме, ты не можешь набрать физику, изучить что-то новое. Ты просто поддерживаешь форму», — цитирует Токова RT.

Ранее Токов поделился мнением по поводу реванша с Магомедом Исмаиловым.