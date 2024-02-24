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24 февраля, 14:51

Токов рассказал, почему не хотел бы жить в Москве

Виктория Кравченко
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Бывший претендент на титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов рассказал, почему не хотел бы жить в Москве. Он отметил, что неоднократно был в городе, но ему не понравилось.

«Несколько раз проходил там реабилитацию после травмы, приезжал на машине. В итоге дорога в 5 км от дома до клиники занимала у меня час. Потом еще час-полтора до другой больницы, еще столько же до зала. В итоге выезжал утром, а возвращался вечером. Ужинал и ложился спать. Это не жизнь. (Смеется.) Если бы осесть в каком-то районе, где в доступности были бы зал, детский сад, то можно было бы задуматься», — заявил Токов RT.

9 марта состоится поединок между Токовым и Исмаиловым на турнире ACA 172 в Москве. На счету Токова 29 побед и 3 поражения. В активе Исмаилова 18 побед, 3 поражения и 1 ничья.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1277262-boec-tokov-moskva
Анатолий Токов
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