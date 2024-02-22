Турнир PFL vs Bellator: кто из россиян проведет бои в карде

Турнир PFL vs Bellator: Champs, в главном событии которого Ренан Феррейра встретится с Райаном Бейдером, пройдет 24 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия на стадионе Kingdom Arena. Начало — в 20:00 по московскому времени, бои основного карда начнутся в 23:00.

Всего в карде турнира PFL против Bellator значатся 12 боев, 7 из них — в основном. Вадим Немков — единственный российский участник вечера ММА. В России противостояние чемпионов ПФЛ с чемпионами Bellator в полном объеме покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Официальная трансляция всех поединков PFL vs Bellator: Champs в России пройдет в онлайн-кинотеатре Okko. На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция со ссылкой на прямой видеоэфир.

Начало трансляции запланировано 24 декабря в 20.30 по московскому времени. Бой Вадима Немкова ожидается в полночь.

31-летний Немков — чемпион Bellator в полутяжелом весе. Пояс Bellator Вадим завоевал в августе 2020-го в поединке с Райаном Бейдером, после чего провел еще пять боев, выиграл четыре из них, а один признан несостоявшимся. Последний поединок россиянин в июне 2023 года выиграл единогласным решением судей у Йоэля Ромеро.

34-летний Бруно Капелоцца — победитель «Гран-при» PFL в тяжелом весе 2021 года. Тогда он выиграл три боя подряд нокаутами, а в финале единогласным решением одолел Анте Делию. В прошедшем сезоне Капелоцца не вышел в плей-офф после двух боев против Матеуса Шеффеля. Сначала Бруно уступил решением, а затем нокаутировал соперника, но результат второго поединка был отменен из-за положительного допинг-теста.