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3 февраля, 10:31

Усман Нурмагомедов проведет поединок против Шаблия

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Bellator Усмана Нурмагомедова, сообщил, что боец проведет защиту титула против Александра Шаблия.

«Усман будет защищать свой пояс ближе к лету против Шаблия. Надо на этот бой смотреть с профессиональной стороны. Не особо рад этот бой видеть, но таковы реалии этого бизнеса», — цитирует Магомедова ТАСС.

В ноябре стало известно, что Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест на неизвестное вещество. Его бой с Брентом Примусом (12-3), который состоялся 7 октября на Bellator 300 и завершился победой россиянина единогласным решением судей, был признан несостоявшимся. После этого Усмана дисквалифицировали на шесть месяцев.

25-летний Нурмагомедов выступает в Bellator с 2020 года. Всего на его счету в ММА 17 побед в 17 поединках.

Bellator (Беллатор)
Александр Шаблий
Усман Нурмагомедов
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