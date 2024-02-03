Усман Нурмагомедов проведет поединок против Шаблия

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Bellator Усмана Нурмагомедова, сообщил, что боец проведет защиту титула против Александра Шаблия.

«Усман будет защищать свой пояс ближе к лету против Шаблия. Надо на этот бой смотреть с профессиональной стороны. Не особо рад этот бой видеть, но таковы реалии этого бизнеса», — цитирует Магомедова ТАСС.

В ноябре стало известно, что Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест на неизвестное вещество. Его бой с Брентом Примусом (12-3), который состоялся 7 октября на Bellator 300 и завершился победой россиянина единогласным решением судей, был признан несостоявшимся. После этого Усмана дисквалифицировали на шесть месяцев.

25-летний Нурмагомедов выступает в Bellator с 2020 года. Всего на его счету в ММА 17 побед в 17 поединках.