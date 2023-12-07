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Шлеменко: «Интервью Резникова без моей фамилии не заходят. Он еще долго будет про меня говорить»

Алина Савинова
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Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал, что думает об Артеме Резникове и его комментариях в свой адрес.

«Не хочу комментировать этого человека. Я прекрасно понимаю, зачем он это говорит — для заголовка с моей фамилией. Мне заголовок с его фамилией не нужен. Поэтому про него не буду говорить. Зачем комментировать балабола? Если человек говорит про то, где не был, про то, что не слышал и выдает это за правду, кто он? Правильно же я его назвал. Я его не оскорблял, а правильно определил, чтобы другим было понятно, кто он. При этом по полочкам разложил, кто это такой. Он еще долго будет говорить, потому что ему нужно, чтобы его интервью заходили, а без моей фамилии они не заходят, к сожалению. Какой был заголовок на интервью? «Шлеменко перекроет кислород», — цитирует Шлеменко MMA.Metaratings.ru.

На счету 39-летнего Шлеменко 62 победы, 15 поражений и 1 ничья в смешанных единоборствах. Один его поединок был признан несостоявшимся. В активе 31-летнего Резникова 24 победы и 6 поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shlemenko-intervyu-reznikova-bez-moei-familii-ne-zakhodyat-312969/
Александр Шлеменко
Артем Резников
ММА
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