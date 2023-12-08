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Шлеменко: «Кокер полностью загнал Bellator в долги. Роста нет»

Алина Савинова
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Российский боец ММА Александр Шлеменко оценил работу Скотта Кокера на посту президента Bellator.

«На бумаге PFL сразу конкурент UFC. Если раньше лига была не конкурент, сейчас это конкретный конкурент, за счет покупки Bellator. Это первое. Остальное зависит от желания. UFC в своем начале тоже был не UFC. Вспомним Bellator, в котором я был. Когда руководителем был Бьерн Ребни, лига вышла на самоокупаемость. Они приносили деньги. Скотт Кокер полностью загнал Bellator в долги. Началась стагнация. Роста нет. При Бьерн Ребни рейтинги и бойцы были лучше. Были свои звезды, а не купленные у кого-то. Поэтому все зависит от руководства. Если оно будет заинтересовано в развитии, все может стрельнуть на медийном уровне», — цитирует Шлеменко MMA.Metaratings.ru.

Кокер стал президентом Bellator MMA в 2014 году, заменив основателя и генерального директора Бьорна Ребни. В 2015-м он был признан руководителем года по версии Combat Press.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shlemenko-skott-koker-polnostyu-zagnal-bellator-v-dolgi-313211/
Александр Шлеменко
ММА
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