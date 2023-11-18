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Сегодня, 09:12

Шаблий: «Я буду чемпионом Bellator вне зависимости от следующего соперника»

Руслан Минаев
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Россиянин Александр Шаблий поделился мнением о финале «Гран-при Bellator» в легком весе.

На турнире Bellator 301 по очкам единогласным решением судей он победил бразильца Патрики Фрейре — 50-45, 50-45, 50-45. Бой продлился все 5 раундов.

«Моя команда — лучшая в мире. Я буду чемпионом вне зависимости от следующего соперника. Чувствую себя потрясающе. После следующего боя я вернусь в Ростов с миллионом долларов и поясом. Хочу купить дом для семьи, машину для отца и игрушки для детей», — сказал Шаблий после боя.

Теперь на счету 30-летнего Шаблия 24 победы и 3 поражения.

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