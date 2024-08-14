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Сегодня, 10:13

Шаблий — о бое с Нурмагомедовым: «Я дерусь за пояс, и терять мне нечего»

Давид Хачатрян
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Финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-3) ответил чемпиону Bellator в легком весе Усману Нурмагомедову (17-0), который сказал, что у Шаблия слабая ментальность.

«Усман сказал, что я могу быть не готов к бою ментально? Не знаю, почему он так считает. У меня были тяжелые поединки.

Мне 31 год, у меня были поражения. Мне нечего бояться. Я дерусь за пояс, и терять нечего", — сказал Шаблий «РБ Спорт».

Нурмагомедов и Шаблий подерутся 7 сентября в Сан-Диего, США.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ns8mJsb7mDY.
Усман Нурмагомедов
ММА
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