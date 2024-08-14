Шаблий — о бое с Нурмагомедовым: «Я дерусь за пояс, и терять мне нечего»

Финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-3) ответил чемпиону Bellator в легком весе Усману Нурмагомедову (17-0), который сказал, что у Шаблия слабая ментальность.

«Усман сказал, что я могу быть не готов к бою ментально? Не знаю, почему он так считает. У меня были тяжелые поединки.

Мне 31 год, у меня были поражения. Мне нечего бояться. Я дерусь за пояс, и терять нечего", — сказал Шаблий «РБ Спорт».

Нурмагомедов и Шаблий подерутся 7 сентября в Сан-Диего, США.