Усман Нурмагомедов: «Хабиб — это подарок от Бога»

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0) рассказал, насколько важен для него экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) во время подготовки к бою.

«Для нас это подарок от Бога, — приводит слова Усмана Sherdog. — Таких людей, как Хабиб, вы не найдете вокруг себя. Таких людей, как Хабиб, найти очень трудно. Он так сильно поддерживает нас, помогает. И он знает все об ММА так, как не знает никто. И когда он в лагере, все становится по-другому, ты чувствуешь себя иначе. Ты так многому учишься, ты так сильно растешь сам. И я очень благодарен Богу за то, что у нас есть Хабиб».

Нурмагомедов и финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-3) подерутся 7 сентября в Сан-Диего, США.