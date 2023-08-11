Немков освободит титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе

Российский боец Вадим Немков освободит титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе и проведет следующий поединок в тяжелой весовой категории.

«Я сделал все, что мог в полутяжелом весе. Теперь новый вызов — подняться в весе и получить еще один титул. В полутяжелой категории не вижу ничего нового для себя, были бы реванши. Да, я освобожу пояс и перейду в тяжелый вес», — цитирует MMA Junkie Немкова.

21 августа 2020 года Немков стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе. Он провел четыре защиты титула, а также один поединок был признан несостоявшимся. Россиянин возглавляет рейтинг Bellator вне зависимости от весовой категории.

В тяжелом весе действующим чемпионом Bellator является американец Райан Бейдер.