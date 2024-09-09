Гаджиев: «Больше всего в бою Усмана и Шаблия разочаровали физические кондиции Александра»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал исход поединка между чемпионом Bellator в легком весе Усманом Нурмагомедовым (18-0) и финалистом Гран-при Bellator в легком весе Александром Шаблием (24-3).

«Многие говорят, что это был скучный бой, разочарование. Если говорить о разочаровании, то больше всего разочаровали, наверное, физические кондиции Александра Шаблия. Скучный бой? Так часто бывает, когда результат для спортсменов сильно важнее, чем-то, что они покажут и как порадуют зрителя. Зрители в Сан-Диего, конечно, негодовали, начиная где-то с третьего раунда активно гудели. Но Усману и Шаблию, по-моему, было все равно. Усман рисковать не хотел, а Саша уже не мог», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Нурмагомедов победил Шаблия единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 8 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.