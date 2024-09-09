Бокс/ММА
Bellator
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
Bellator

Сегодня, 11:17

Хабиб прокомментировал момент, когда он во время боя Усмана в шутку душил Умара

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) отреагировал на забавный момент, когда он во время боя между чемпионом Bellator в легком весе Усманом Нурмагомедовым (18-0) и финалистом Гран-при Bellator в легком весе Александром Шаблием (24-3) душил Умара Нурмагомедова (18-0).

«Молодец, брат, ты не постучал», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Нурмагомедов победил Шаблия единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 8 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.

Умар Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
ММА
Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Форвард Чехович стал хоккеистом «Витязя»
Стала известна причина смерти Александра Маслякова
В России могут ввести обязательную примирительную процедуру при разводе
Соболев дебютировал под оскорбления, Тимощука и Аршавина заставили бегать. Что случилось в матче «Кайрат» - «Зенит»
Единый день голосования завершился уверенным лидерством действующих губернаторов
За деньги — да: клиентов притонов атакуют фишинговыми звонками
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости