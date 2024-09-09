Хабиб прокомментировал момент, когда он во время боя Усмана в шутку душил Умара

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) отреагировал на забавный момент, когда он во время боя между чемпионом Bellator в легком весе Усманом Нурмагомедовым (18-0) и финалистом Гран-при Bellator в легком весе Александром Шаблием (24-3) душил Умара Нурмагомедова (18-0).

«Молодец, брат, ты не постучал», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Нурмагомедов победил Шаблия единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 8 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.