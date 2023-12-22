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Сегодня, 18:11

Немков — о скандальной вечеринке Ивлеевой: «Сатанисты. Маваши, Дивничу, Исмаилову надо сплотиться против них»

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Российский чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков высказал мнение о скандальной вечеринке, организованной блогером Настей Ивлеевой. Мероприятие в московском клубе «Мутабор» посетили многие звезды шоу-бизнеса, которые явились на вечеринку в провокационных и откровенных нарядах.
«Надо всем объединиться, — сказал Немков «СЭ». — На СВО воюют все вместе, плечом к плечу мусульмане, православные, язычники, буддисты. Все воюют, потому что у них всех одна цель — это выжить, победить. А у нас здесь, на гражданке, появились враги в виде этой вот вечеринки, которая была в Москве, вышла в сеть, в медиа. Сатанисты — их по-другому назвать нельзя. И вот сейчас надо сплотиться — Мише Маваши, Максу Дивничу, Маге Исмаилову, Сослану Асбарову и всем, кто начал ругаться между собой в обычной мирной жизни. Им надо сплотиться против сатанистов, которые открыто делают такие вещи».
Вадим Немков
Магомед Исмаилов
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