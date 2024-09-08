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Гончаров: «Шаблий еще станет чемпионом Bellator. Нужно продолжать работать»

Алина Савинова
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Чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров прокомментировал победу обладателя титула Bellator в легком дивизионе Усмана Нурмагомедова над Александром Шаблием.

«Поединок был нервным, держал в напряжении. После второго раунда стало понятно, что действия бойцов слишком прагматичны. Не хватало рисков. Но чувствовался высокий уровень спортсменов. Александр хорошо защищался от борьбы. Усман нивелировал преимущество соперника в стойке. Один не давал работать другому. Получили такую картинку. У Александра еще будут шансы. Нужно продолжать работать, и он еще станет чемпионом», — цитирует Гончарова Metaratings.ru.

Нурмагомедов победил Шаблия единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 8 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.

Источник: Metaratings.ru.
Евгений Гончаров
Усман Нурмагомедов
ММА
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