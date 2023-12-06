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Сегодня, 10:32

Мурадов: «Поп-ММА скоро умрет. Всем надоели диванные скандалы»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов высказался о дальнейшей судьбе поп-ММА и индустрии смешанных единоборств в целом.

«Считаю, что поп-ММА скоро умрет, — сказал Мурадов в интервью «СЭ». — Это мое субъективное мнение, потому что я не вижу, куда им расти. Всем надоели эти диванные скандалы и все остальное. Сейчас вроде они (Hardcore FC) переходят на Hardcore Boxing, Артур Арутюнян из «Нашего Дела» организовывает схватки по борьбе. Это о чем говорит? О том, что им тяжеловато дальше двигаться. Есть же какая-то планка во всем. Даже у нас в ММА бывает тупик, когда ты не знаешь, куда дальше двигаться. Бывает не с чего выбирать. Fight Nights всегда лепила новых звезд и все остальное. Проблема такая есть, и она у всех будет. И даже у UFC после ухода Хабиба с Конором».

Последний турнир AMC Fight Nights состоялся 10 ноября в Москве. Тогда в главном событии вечера Мариф Пираев удушающим приемом во втором раунде выиграл у Максима Буторина.

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