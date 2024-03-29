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AMC Fight Nights

29 марта, 17:06

Сарнавский заявил о готовности к бою с Бикревым: «Я перезагрузил его карьеру, я ее и «разгружу»

Алина Савинова
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Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Александр Сарнавский бросил вызов чемпиону в полусреднем весе Дмитрию Бикреву.

«Мне интересен бой с Димой Бикревым. Моя цель — его титул. Без пояса было бы неохота с ним драться, но сейчас — без вариантов. Дима у меня на примете. Он сам давно не выступал. Что-то ждет. Громкий бой. Я готов. Дима, хватит ждать, давай сделаем (бой). Можно выступить летом. Дима сейчас добавил. Он проиграл только мне, и после нашего поединка — никому. Можно сказать, что я перезагрузил карьеру Бикрева, я ее и «разгружу», — цитирует Сарнавского MMA.Metaratings.ru.

В 2016 году на турнире Fight Nights Global 46 Сарнавский победил Бикрева удушающим приемом во втором раунде. Всего на его счету 41 победа и 8 поражений. В активе Бикрева 15 побед и 3 поражения.

Источник: Metaratings.ru
Александр Сарнавский
ММА
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