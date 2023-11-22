Гаджиев: «Мы не стравливаем русских и кавказцев, когда пытаемся сделать бой Минеев — Исмаилов»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев порассуждал на тему возможного очередного противостояния между чемпионом среднего дивизиона Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

«Сейчас Вова пытался купить Маге билеты [в Палестину], — сказал Гаджиев. — Мага покритиковал Вову. Новый виток, скажем так, вражды имеет место быть. Мы тоже потихоньку масло в огонь подливаем. Не знаю, согласишься ты или нет, когда пытаемся организовать бой Минеева с Исмаиловым, мы не стравливаем русских и кавказцев. Есть просто болельщики одного и болельщики другого. Если внимательно посмотреть на портрет болельщика Исмаилова и Минеева, честно говоря, мне кажется очень много ребят не с Кавказа болеют за Магу, потому что они его знают, видят его искрометный юмор, поддерживают его, а очень многие кавказцы болеют за Вову. Их симпатии в этом бою будут на стороне Минеева. Вот такое тоже есть».

В последнем поединке, который состоялся 18 ноября в Сочи и проходил по правилам кикбоксинга, Минеев единогласным решением судей выиграл у Ивана Штыркова.

В октябре 2021 года в Сочи в поединке по ММА Минеев победил Магомеда Исмаилова техническим нокаутом в третьем раунде.

В октябре 2018 года Минеев и Исмаилов провели ничейный бой.