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Сегодня, 21:00

Пираев — Буторин: смотреть трансляцию боя AMC Fight Nights в прямом эфире

Видеотрансляция боя Пираев — Буторин на AMC Fight Nights 122 начнется в 22.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Мариф Пираев.
Мариф Пираев (слева).
Фото Эдуард Корниенко, Известия

10 ноября в Москве российский боец ММА полусредней весовой категории Максим Буторин проведет поединок против соотечественника Марифа Пираева на турнире AMC Fight Nights 122. Их бой пройдет в комплексе «Live Арена». Начало — около 22.00 по московскому времени.

Телеканал «Че!» в прямом эфире покажет бесплатную видеотрансляцию поединка Буторин — Пираев. Смотреть трансляцию противостояния также можно будет с помощью сервиса Wink (в рубрике «Спорт») и на канале Udar TV.

У 26-летнего Буторина в ММА — 21 победа, шесть поражений и один поединок завершился вничью. На счету 30-летнего Пираева в смешанных единоборствах 27 побед, пять поражений и одна ничья.

ММА: новости и статьи, обзоры поединков и интервью бойцов, расписание и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Максим Буторин
Мариф Пираев
ММА
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AMC Fight Nights: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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