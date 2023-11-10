10 ноября в Москве российский боец ММА полусредней весовой категории Максим Буторин проведет поединок против соотечественника Марифа Пираева на турнире AMC Fight Nights 122. Их бой пройдет в комплексе «Live Арена». Начало — около 22.00 по московскому времени.

Телеканал «Че!» в прямом эфире покажет бесплатную видеотрансляцию поединка Буторин — Пираев. Смотреть трансляцию противостояния также можно будет с помощью сервиса Wink (в рубрике «Спорт») и на канале Udar TV.

У 26-летнего Буторина в ММА — 21 победа, шесть поражений и один поединок завершился вничью. На счету 30-летнего Пираева в смешанных единоборствах 27 побед, пять поражений и одна ничья.

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