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AMC Fight Nights

Сегодня, 08:41

Бикрев рассказал, когда может состояться его бой со Шлеменко

Давид Хачатрян
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Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев (13-3) готов провести бой против экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко (64-15) весной 2024 года.

«Планы есть. Хотели подраться с Александром Павловичем Шлеменко. Надеюсь, что он отреагирует положительно. Сейчас он у Илича выиграл очень уверенно. Смысл в этом бое есть. Надеюсь, что ему будет интересно за пояс подраться. Там была договоренность вернуться к переговорам после его боя с Иличем. Меня устраивает март-апрель. Январь из-за праздников вылетает, а февраль-март — подготовка и в путь. Я вообще про гонорары не разговариваю. Главное, чтобы он согласился. Один из вариантов, что ничего вообще даже, ради боя подраться», — сказал Бикрев в интервью Meta MMA.

Шлеменко победил Александра Илича (15-6) техническим нокаутом в первом раунде. Реванш состоялся 15 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 17.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Шлеменко
ММА
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