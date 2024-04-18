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Baza: на создателей криптоскама, связанного с AMC Fight Nights, написали заявление в прокуратуру

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На создателей криптоскама, который связывали с промоушеном AMC Fight Nights, написали заявление в прокуратуру, утверждает Telegram-канал Baza.

Проект AMC Token запустился в 2020 году, его рекламировал ряд бойцов ММА, среди которых был Андрей Орловский.

По данным источника, одна из пострадавших вложила в проект 8,5 миллиона рублей. Отмечается, что девушка общалась с владельцем AMC Fight Nights Амиром Мурадовым, но после того, как стоимость монеты рухнула, он перестал выходить на связь.

По информации Baza, в начале апреля несколько пострадавших написали коллективное обращение в прокуратуру Дагестана.

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