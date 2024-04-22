Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
AMC Fight Nights

Сегодня, 06:50

Исмаилов: «Моя задача — от души накостылять Минееву»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) рассказал, каким способом хочет вернуть чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева (16-1) в MMA.

«Он решил уйти из ММА, он больше не хочет испытывать то, что испытал в последнем бою. Я уверен, он просыпался от сна, в котором мы заходим в клетку в третий раз, мокрым и напуганным. Он решил уйти на победной ноте, но меня это не устраивает.

Я знаю, как его вернуть! В июле мы встретимся на боксерском ринге, он ведь думает, что это его территория. Моя задача — от души накостылять ему и выиграть, он обязательно захочет поквитаться, а я уже буду ждать его в клетке», — написал Исмаилов в соцсетях.

Исмаилов и Минеев подерутся по правилам бокса 18 июля в Москве.

Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
ММА
2
0
AMC Fight Nights: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Кучеров может выиграть «Харт Трофи»
Татьяна Тарасова поделилась мнением о ситуации с Валиевой
Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ у Кинбурнской косы
«Вашингтон» сломался за 2 минуты! Панарин начал плей-офф с победной шайбы, а Овечкин даже не бросил в створ
Ставку по семейной ипотеке для заемщиков с детьми от шести лет могут повысить
В России началась самая длинная рабочая неделя года
Популярное видео
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Baza: на создателей криптоскама, связанного с AMC Fight Nights, написали заявление в прокуратуру

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости