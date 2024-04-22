Исмаилов: «Моя задача — от души накостылять Минееву»

Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) рассказал, каким способом хочет вернуть чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева (16-1) в MMA.

«Он решил уйти из ММА, он больше не хочет испытывать то, что испытал в последнем бою. Я уверен, он просыпался от сна, в котором мы заходим в клетку в третий раз, мокрым и напуганным. Он решил уйти на победной ноте, но меня это не устраивает.

Я знаю, как его вернуть! В июле мы встретимся на боксерском ринге, он ведь думает, что это его территория. Моя задача — от души накостылять ему и выиграть, он обязательно захочет поквитаться, а я уже буду ждать его в клетке», — написал Исмаилов в соцсетях.

Исмаилов и Минеев подерутся по правилам бокса 18 июля в Москве.