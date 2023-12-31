Гаджиев и Гафоров подерутся 9 февраля на ACA 170

Чемпион ACA в наилегчайшем весе Курбан Гаджиев (19-3) проведет следующий поединок против третьего номера рейтинга, представителя Таджикистана Азама Гафорова (15-3) 9 февраля 2024-го на ACA 170 в Москве, сообщает лига.

Гаджиев в прошлом бою одолел Имрана Букуева (15-3) раздельным решением судей. Бой состоялся 25 февраля на ACA 152 в Грозном.

Гафоров идет на серии из трех побед. В прошлом поединке он одолел Вартана Асатряна (25-10) раздельным решением судей. Бой состоялся 11 августа на ACA 161 в Москве.