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Гаджиев и Гафоров подерутся 9 февраля на ACA 170

Давид Хачатрян
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Чемпион ACA в наилегчайшем весе Курбан Гаджиев (19-3) проведет следующий поединок против третьего номера рейтинга, представителя Таджикистана Азама Гафорова (15-3) 9 февраля 2024-го на ACA 170 в Москве, сообщает лига.

Гаджиев в прошлом бою одолел Имрана Букуева (15-3) раздельным решением судей. Бой состоялся 25 февраля на ACA 152 в Грозном.

Гафоров идет на серии из трех побед. В прошлом поединке он одолел Вартана Асатряна (25-10) раздельным решением судей. Бой состоялся 11 августа на ACA 161 в Москве.

Азамджон Гафоров
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