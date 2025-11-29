Тасуев завоевал серебро на турнире «Большого шлема» в Абу-Даби

Российский дзюдоист Абдул-Керим Тасуев стал серебряным призером турнира «Большого шлема» в Абу-Даби.

В финальном противостоянии в весовой категории до 81 кг спортсмен уступил канадцу Франсуа Готье-Драпо.

В пятницу россиянин Аюб Блиев завоевал золотую медаль на турнире «Большого шлема» в весовой категории до 60 кг.

Турнир в Абу-Даби проходит с 28 по 30 ноября. Это первые международные соревнования, на которых российские спортсмены вновь получили право выступать под национальным флагом и гимном. В Абу-Даби приехали 19 дзюдоистов из России.