Российский дзюдоист Сааев выиграл золотую медаль на турнире Большого шлема в Астане

Российский дзюдоист Изнаур Сааев занял первое место на турнире «Большого шлема» в Астане в весовой категории до 60 кг.

В финале 24-летний спортсмен одержал победу над представителем Казахстана Талгатом Орынбассаром.

Ранее россиянка Сабина Гилязова завоевала серебро в весовой категории до 48 кг. В финальном поединке она уступила китаянке Хуэй Синьжань.

Соревнования проходят с 9 по 11 мая. Российские дзюдоисты выступают на турнире под флагом Международной федерации дзюдо.