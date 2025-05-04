Российские дзюдоисты Андони и Дашкина стали бронзовыми призерами турнира «Большого шлема»
Российские дзюдоисты Егор Андони и Альфия Дашкина завоевали бронзовые медали на турнире «Большого шлема» в Душанбе.
Андони в схватке за третье место в весовой категории до 90 кг одержал победу над соотечественником Эльдаром Аллахвердиевым. Дашкина, которая выступает в весовой категории свыше 78 кг, оказалась сильнее представительницы Узбекистана Ирисхон Курбанбаевой.
Россияне выступали на турнире в Душанбе в статусе нейтральных спортсменов. На их счету два серебра и две бронзы.
