Российские дзюдоисты Андони и Дашкина стали бронзовыми призерами турнира «Большого шлема»

Российские дзюдоисты Егор Андони и Альфия Дашкина завоевали бронзовые медали на турнире «Большого шлема» в Душанбе.

Андони в схватке за третье место в весовой категории до 90 кг одержал победу над соотечественником Эльдаром Аллахвердиевым. Дашкина, которая выступает в весовой категории свыше 78 кг, оказалась сильнее представительницы Узбекистана Ирисхон Курбанбаевой.

Россияне выступали на турнире в Душанбе в статусе нейтральных спортсменов. На их счету два серебра и две бронзы.