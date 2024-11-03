Континентальная женская лига дзюдо стартует в 2025 году

Соревнования женской Континентальной лиги дзюдо стартуют в 2025 году, сообщил директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

«В 2025 году мы организуем женскую Континентальную лигу дзюдо, ее очень ждут — мы получаем множество запросов от иностранных женских клубов из стран СНГ, из Азии, где также заинтересованы в развитии этого направления», — цитирует Денисова ТАСС.