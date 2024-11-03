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3 ноября, 22:49

Континентальная женская лига дзюдо стартует в 2025 году

Руслан Минаев
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Соревнования женской Континентальной лиги дзюдо стартуют в 2025 году, сообщил директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

«В 2025 году мы организуем женскую Континентальную лигу дзюдо, ее очень ждут — мы получаем множество запросов от иностранных женских клубов из стран СНГ, из Азии, где также заинтересованы в развитии этого направления», — цитирует Денисова ТАСС.

Второй сезон лиги проходил в Москве и завершился победой команды «Урал — Западная Сибирь». Второе место заняли дзюдоисты петербургского «Турбостроителя», третьими стали команды «Ахмат» (Грозный) и «Локомотив-Гринхилл» (Нальчик).

Источник: ТАСС
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