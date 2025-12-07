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Дзюдо

7 декабря 2025, 14:59

Таймазова стала серебряным призером турнира Большого шлема в Токио

Алина Савинова

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала серебро на турнире Большого шлема в Токио.

В финале в весовой категории до 70 кг спортсменка проиграла японке Сино Танаке.

26-летняя Таймазова является бронзовым призером Олимпиады в Токио. Также россиянка дважды завоевывала бронзу на чемпионате мира, становилась один раз серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата Европы.

В ноябре Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским спортсменам право выступать на соревнованиях с национальным флагом и гимном.

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