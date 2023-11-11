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Сегодня, 13:50

Валуев: «Минеев должен одержать победу над Штырковым»

Сергей Разин
корреспондент
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Депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев поделился мнением, за счет чего Владимир Минеев может победить Ивана Штыркова в поединке суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Будет сушить ноги, плюс у него неплохая ударная руками техника. Мне кажется, что Минеев должен одержать победу», — приводит слова Валуева РЕН ТВ.

Минеев и Штырков встретятся в рамках главного поединка нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой пройдет 18 ноября на RED-Арене в Сочи в формате «три раунда по три минуты».

Источник: https://ren.tv/news/sport/1161162-valuev-obiasnil-pochemu-u-mineeva-bolshe-shansov-na-pobedu-v-boiu-so-shtyrkovym
Владимир Минеев
Иван Штырков
Николай Валуев
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