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Сегодня, 12:19

Усик отреагировал на анонс боя между Тайсоном и Полом

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) считает, что поединок между блогером и боксером Джейком Полом (9-1) и бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном (50-6) — это нормально.

«Послушайте, это просто показывает, что Тайсон — большой, известный человек. Да, Джейк Пол — молодой парень, который побеждает и хочет помочь молодым парням, но это большое шоу. Если люди хотят увидеть это шоу, хорошо, дайте им это. Для меня это нормально», — сказал Усик Seconds Out.

Тайсон и Пол подерутся 20 июля на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.

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