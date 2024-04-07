Усик отреагировал на анонс боя между Тайсоном и Полом

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) считает, что поединок между блогером и боксером Джейком Полом (9-1) и бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном (50-6) — это нормально.

«Послушайте, это просто показывает, что Тайсон — большой, известный человек. Да, Джейк Пол — молодой парень, который побеждает и хочет помочь молодым парням, но это большое шоу. Если люди хотят увидеть это шоу, хорошо, дайте им это. Для меня это нормально», — сказал Усик Seconds Out.

Тайсон и Пол подерутся 20 июля на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.