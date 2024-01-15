Шакур Стивенсон: «Бетербиев — убийца, но я все равно ставлю на Бивола»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) не поменял свое мнение в выборе победителя в потенциальном поединке между чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0) и чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0).

«Бетербиев, конечно, убийца, но я все равно ставлю на Бивола. Напишите мне, когда бой будет близко, я принимаю все ставки», — написал Стивенсон в соцсети X.

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.