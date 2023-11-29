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Сегодня, 15:07

Леннокс Льюис рассказал, как бы он боксировал против Усика

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) сообщил, что он бы работал против чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0) первым номером и стремился к нокауту. Слова Льюиса приводит спортивный обозреватель Гарет Дэвис.

«Я спросил у Леннокса: «Как ты бы боксировал с Усиком?» А он ответил: «Ты шутишь? Я бы набросился на него, избил бы и нокаутировал». Именно это он и хочет увидеть от Тайсона. Он верит, что именно так должен действовать с Усиком Фьюри. Другими словами, он должен боксировать против него агрессивно.

Не нужно работать вторым номером. Надо прессинговать, навязывать силовой бокс. Мы уже видели, что агрессивный стиль приносит свои плоды против Усика в супертяжелом дивизионе. А еще необходимо внимательно следить за углами атак, которые он создает", — сказал Дэвис Boxing King Media.

Тайсон Фьюри (34-0) и Усик должны подраться 17 февраля 2024-го на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Леннокс Льюис
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