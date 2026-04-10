Фьюри — Махмудов: статистика боксеров и результаты последних боев

Тайсон Фьюри и Арсланбек Махмудов проведут бой в ночь на 12 апреля

Поединок в супертяжелом весе россиянина Арсланбека Махмудова и англичанина Тайсона Фьюри состоится в ночь на воскресенье, 12 апреля. Боксерский вечер пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия), начало главного боя — после 1.00 по московскому времени.

На счету 37-летнего британского боксера профессиональный рекорд — 34 победы, два поражения и одна ничья. В предыдщем бою он проиграл украинцу Александру Усику единогласным судейским решением.

36-летний россиянин в профессиональном боксе провел 23 боя (21 победа и два поражения). В предудщем поединке Арсланбек победил британца Дэвида Аллена единогласным решением судей.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию боя. Следить за результатами боев вечера можно в матч-центре на нашем сайте.