Емельяненко посадил елку в Дубае: «Теперь здесь русская земля»

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) прилетел в Дубай, где снял видео, на котором он на фоне Бурдж-Халифы посадил елку.

«Когда я в прошлый раз приезжал в Дубай, я привез русскую землю и раскидал ее. Теперь я приехал в Дубай, и привез на русскую землю русскую елочку, сейчас беду ее сажать. Теперь здесь русская земля, русские деревья. Приезжайте, отдыхайте», — сказал Емельяненко на видео.

Ранее Емельяненко находился в реабилитационном центре в Ингушетии.