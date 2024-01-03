Емельяненко посадил елку в Дубае: «Теперь здесь русская земля»
Российский боец Александр Емельяненко (28-9) прилетел в Дубай, где снял видео, на котором он на фоне Бурдж-Халифы посадил елку.
«Когда я в прошлый раз приезжал в Дубай, я привез русскую землю и раскидал ее. Теперь я приехал в Дубай, и привез на русскую землю русскую елочку, сейчас беду ее сажать. Теперь здесь русская земля, русские деревья. Приезжайте, отдыхайте», — сказал Емельяненко на видео.
Ранее Емельяненко находился в реабилитационном центре в Ингушетии.
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