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Дмитрий Бивол — Линдон Артур: прогноз на бой и кто победит 23 декабря

Бивола считают явным фаворитом в поединке с Артуром 23 декабря в Саудовской Аравии
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боксер Дмитрий Бивол.
Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images

23 декабря действующий чемпион мира по версии WBA из России Дмитрий Бивол проведет защиту титула в бою с британцем Линдоном Артуром. Спортсмены подерутся в рамках боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на территории «Кингдом Арена». Их поединок начнется примерно в 23.30 по московскому времени.

Букмекеры считают, что 33-летний Бивол является явным фаворитом в противостоянии с 32-летним соперников из Великобритании. Коэффициент на победу россиянина — 1,02. Успех Артура оценивается в 14,10. Ничья — за 33,00.

Чемпион Hardcore Boxing и Hardcore FC Сослан Асбаров в интервью Metaratings.ru сказал, что ожидает победу от Бивола в бою с Артуром: «Бивол выиграет и покажет хороший бой. Не могу оценить его соперника. Знаю только Бивола и уверен в его победе».

Российский боксер Макр Петровский ожидает, что Бивол в очередной раз подтвердит свой высокий класс: «Бивол — это очень классный боксер... Я уверен, что Дмитрий снова выйдет и покажет свой класс, — приводит слова Петровского Fight.ru. — Он выйдет на ринг и выполнит свою работу на сто десять процентов. У него очень быстрые руки, очень быстрые ноги. Плюс Бивол очень думающий боксер...»

У Бивола в профессиональном боксе — 21 победа и 0 поражений. На счету Артура — 23 победы и одно поражение.

Ознакомиться с биографией Бивола можно по ссылке материала «СЭ». В прямом эфире его поединок с Артуром покажут на Первом канале. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя.

Дмитрий Бивол и&nbsp;Линдон Артур. Возвращение Бивола и Уайлдера, Джошуа против стойкого шведа: вся информация о турнире боксеров в Саудовской Аравии
Бокс
Дмитрий Бивол
Линдон Артур
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