Боб Арум рассказал, когда состоится бой Бетербиева и Бивола

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что в феврале проведет переговоры с саудовским советником при королевском дворе в ранге министра и нынешним председателем Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Алалшихом о поединке между чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0) и чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0).

«Какие последние новости о предполагаемом бое Бетербиева и Бивола? В феврале я полечу в Саудовскую Аравию на поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Там я встречусь с Турки Алалшихом. Я знаю, что он очень хочет провести этот бой, мы уже разговаривали на этот счет, и я настроен очень оптимистично. Если мы обо всем договоримся, то поединку быть в июне», — сказал Арум в интервью 3 Knockdown Rule.

Ранее инсайдер Дэн Рафаэль заявил, что Бетербиев и Бивол подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Это спустя несколько минут косвенно подтвердил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Алалших, написав в соцсети X: «Бивол против Бетербиева!»