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1 февраля, 12:06

Тайсон Фьюри: «Если Усик лучше меня, значит, он победит»

Давид Хачатрян
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Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) рассказал, что бой с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0) мало чем будет отличаться от поединков с другими супертяжеловесами.

«Я никогда не рассматривал Усика как соперника. Были Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа. Потом он победил Джошуа и встал на его место, — сказал Фьюри на шоу Gloves are Off. — Я буду готовиться к бою с ним, спаррингуя с левшами, вот и все. Это бокс. Если он будет лучше меня, значит, он побьет меня. Если я буду лучше, значит, я побью его. Вот и все. Здесь все просто.
Я не боюсь боксеров. За моими плечами много боев, я побил всех этих парней по всему миру. У меня 35 профессиональных боев, 15 лет работы. Я не особо переживаю. Я в этой игре долгое, очень долгое время. Он [Усик] среднего роста, он такой же, как все эти тяжеловесы. Он левша. Мой брат левша, как и отец, поэтому мне не впервой работать с левшой. Мы встретимся на ринге и выбьем друг из друга дерьмо. Вот и все».

Фьюри и Усик подерутся 17 февраля на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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