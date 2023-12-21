Бивол похвалил Джейка Пола: «Он не боксер, но он любит этот спорт»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) похвалил блогера и боксера Джейка Пола (8-1), который начал профессиональную карьеру в 2020-м и стех пор победил таких бойцов, как Тайрон Вудли (0-2), Андерсон Сильва (3-2) и Нейт Диас (0-1).

«Если честно, мне нравится, что парень, который не боксер, действительно любит этот спорт. Мы видим, что он усердно тренируется. Я уважаю его за это. Он идет и делает бой, а не просто говорит: «Я всех побью»», — сказал Бивол TMZ Sports.

Бивол подерется с Линдоном Артуром (23-1) 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.