Бетербиев рассказал, почему в 39 лет он все еще в расцвете сил

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) заявил, что благодаря дисциплине, отточенной в московском колледже, он до сих пор выглядит впечатляюще.

«Я учился в московском колледже, там очень хорошая дисциплина. Спать в 10 вечера, просыпаться в 6 утра, тренироваться, учиться. Я хорошо спал, хорошо питался, тренировался и пил только воду», — приводит слова Бетербиев журналист Майкл Бенсон в соцсети X.

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.